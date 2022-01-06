  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勝券在握】新能源運營商  2022年有運行（附股份推介）（第二版）

研究報告 16:05 2022/01/06

分享：

十四五期間風光裝機有望高增長，疊加綠電政策催化，綠電交易量有望持續增長。同時，電力供需仍將偏緊，電價易漲難跌。綜合來看，天風證券認為新能源運營商是量升價穩的優質標的，估值有望快速提升，並建議關注一些股票。

...

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【新能源車】車載鏡頭企業前景好（附券商目標價）（持續更新）
今日
【新能源車】車載鏡頭企業前景好（附券商目標價）（持續更新）
【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版）
今日
【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版）
【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘
今日
【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘
【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版）
今日
【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版）
【新能源車拆局】補貼減　加價潮至？孰好孰壞？（第三版）
2022/01/05
【新能源車拆局】補貼減　加價潮至？孰好孰壞？（第三版）
碳中和 發電量 用電量 電力 補貼 新能源 中國

上一篇文章

【新能源車】車載鏡頭企業前景好（附券商目標價）（持續更新）

下一篇文章

【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版