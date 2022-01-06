【淘金】新能源運營商  2022年是王者（附股份推介）（第二版）

十四五期間風光裝機有望高增長，疊加綠電政策催化，綠電交易量有望持續增長。同時，電力供需仍將偏緊，電價易漲難跌。綜合來看，天風證券認為新能源運營商是量升價穩的優質標的，估值有望快速提升，並建議關注一些股票。

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