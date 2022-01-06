【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 研究報告 22:21 2022/01/06 分享： 十四五期間風光裝機有望高增長，疊加綠電政策催化，綠電交易量有望持續增長。同時，電力供需仍將偏緊，電價易漲難跌。綜合來看，天風證券認為新能源運營商是量升價穩的優質標的，估值有望快速提升，並建議關注一些股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 今日 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 今日 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 今日 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 今日 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 【新能源車拆局】補貼減 加價潮至？孰好孰壞？（第三版） 2022/01/05 【新能源車拆局】補貼減 加價潮至？孰好孰壞？（第三版） 碳中和 發電量 用電量 電力 補貼 新能源 中國