筍盤再現？ 名家專區 2022/01/06 分享： 新冠變種病毒Omicron在本地社區擴散，第5波疫情一觸即發，市場情緒再次轉趨觀望，頓時二手交減慢。處於這段過渡期，賣方要擴大議價空間，買方若能把握還價好時機，或能碰上合適價位成交，否則短期內交投呈悶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 緊盯疫情 住宅成交量先跌 2022/01/05 緊盯疫情 住宅成交量先跌 專家樓論 - 延續旺勢 2022年熱選工廈 2022/01/04 延續旺勢 2022年熱選工廈 專家樓論 - Omicron再次拖累新盤銷售? 2022/01/03 Omicron再次拖累新盤銷售? 專家樓論 - 二手放盤量 衝兩年新高 2022/01/03 二手放盤量 衝兩年新高 專家樓論 - 單位面積設下限=可以「住大啲」? 2021/12/31 單位面積設下限=可以「住大啲」? 疫情 物業 放盤 地產 中原地產 利嘉閣 淘大花園 星河明居 新冠肺炎疫情 新冠肺炎