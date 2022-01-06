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筍盤再現？

名家專區 2022/01/06

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新冠變種病毒Omicron在本地社區擴散，第5波疫情一觸即發，市場情緒再次轉趨觀望，頓時二手交減慢。處於這段過渡期，賣方要擴大議價空間，買方若能把握還價好時機，或能碰上合適價位成交，否則短期內交投呈悶

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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