多重衝擊 港股恐再尋底

港股再次急挫382點，收報22907點，恐怕有再尋底壓力。科網巨企拋售投資持股是大家憂慮的事，騰訊（00700）在實物分派京東（09618）後，再大手沽出東南亞電商Sea（美：SE），而且投票權都會大

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