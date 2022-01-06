多重衝擊 港股恐再尋底 名家專區 2022/01/06 分享： 港股再次急挫382點，收報22907點，恐怕有再尋底壓力。科網巨企拋售投資持股是大家憂慮的事，騰訊（00700）在實物分派京東（09618）後，再大手沽出東南亞電商Sea（美：SE），而且投票權都會大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股等方向 個股尋機會 2022/01/05 港股等方向 個股尋機會 交易講場 - 2022年股市開局 2022/01/04 2022年股市開局 交易講場 - 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 2022/01/03 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 交易講場 - 恒指10大最強股買得過？ 2021/12/31 恒指10大最強股買得過？ 交易講場 - 揭新東方轉型困局 具投資啓示 2021/12/30 揭新東方轉型困局 具投資啓示 疫情 港股 美股 A股 騰訊 阿里巴巴 止蝕 板塊 新能源 中銀香港（02388）