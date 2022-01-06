美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 名家專區 2022/01/06 分享： 近期環球新冠肺炎確診人數大增，多國因而收緊防疫措施，同一時間卻大幅縮短確診者及密切接觸者的隔離期，如此自相矛盾的做法，凸顯一眾選擇與病毒共存的地區，抗疫計劃已經進入新一章。 確診人數激增，主因是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 疫情 新冠肺炎 美國 疫苗 英國 約翰遜