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美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章

名家專區 2022/01/06

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近期環球新冠肺炎確診人數大增，多國因而收緊防疫措施，同一時間卻大幅縮短確診者及密切接觸者的隔離期，如此自相矛盾的做法，凸顯一眾選擇與病毒共存的地區，抗疫計劃已經進入新一章。

確診人數激增，主因是

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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