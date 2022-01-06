美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章

近期環球新冠肺炎確診人數大增，多國因而收緊防疫措施，同一時間卻大幅縮短確診者及密切接觸者的隔離期，如此自相矛盾的做法，凸顯一眾選擇與病毒共存的地區，抗疫計劃已經進入新一章。

確診人數激增，主因是

...