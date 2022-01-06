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建行5.5元買入

名家專區 2022/01/06

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【「午市閒談」推介股】筆者昨在《午市閒談》推介了建設銀行（00939）。建行是一家大型國有商業銀行，提供個人與公司銀行業務，以及投資理財等金融服務，並在基金、信託、保險、期貨、養老金、投行等多個行業擁

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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