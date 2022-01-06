建行5.5元買入 名家專區 2022/01/06 分享： 【「午市閒談」推介股】筆者昨在《午市閒談》推介了建設銀行（00939）。建行是一家大型國有商業銀行，提供個人與公司銀行業務，以及投資理財等金融服務，並在基金、信託、保險、期貨、養老金、投行等多個行業擁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 電訊股全回A 今日 電訊股全回A 你可能感興趣 電訊股全回A 今日 01:00 電訊股全回A 最新專欄文章 選股情報 - 電訊股全回A 今日 電訊股全回A 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（二） 2022/01/05 A Tale of Two央行：2022年版（二） 選股情報 - 領展現價吸納 2022/01/05 領展現價吸納 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（一） 2022/01/04 A Tale of Two央行：2022年版（一） 選股情報 - 中藥同仁堂國藥看俏 2022/01/04 中藥同仁堂國藥看俏 本地銀行股 港股 加息 建設銀行（00939） 金融服務 瑞銀 銀行