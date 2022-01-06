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光銀林樵基：內房違約 陸續有來

名家專區 2022/01/06

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內房危機由2021年延伸至今，仍未有妥善解決迹象。據彭博數據顯示，12月中國企業離岸債違約規模達38億美元（約296.4億港元），再創新高。據外電報道，佳兆業（01638）的部分債券持有人未有收到集團

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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