光銀林樵基：內房違約 陸續有來

內房危機由2021年延伸至今，仍未有妥善解決迹象。據彭博數據顯示，12月中國企業離岸債違約規模達38億美元（約296.4億港元），再創新高。據外電報道，佳兆業（01638）的部分債券持有人未有收到集團

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