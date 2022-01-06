光銀林樵基：內房違約 陸續有來 名家專區 2022/01/06 分享： 內房危機由2021年延伸至今，仍未有妥善解決迹象。據彭博數據顯示，12月中國企業離岸債違約規模達38億美元（約296.4億港元），再創新高。據外電報道，佳兆業（01638）的部分債券持有人未有收到集團 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 2022/01/05 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 2022/01/04 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 中信劉建民：股市商品備受關注 2021/12/31 中信劉建民：股市商品備受關注 專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題 2021/12/30 劉國傑︰留意三大長期主題 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 2021/12/29 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 港股 投資策略 板塊 民企內房股 國企內房股 林樵基 宏觀分析 中國恒大（03333） 佳兆業集團（01638） 中國海外發展（00688）