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新冠疫情持續困擾投資市場

名家專區 11:00 2022/01/06

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去年工商舖有所反彈，今年投資市場還看通關及息口兩大因素，若變種病毒得以控制，首季順利通關，相信必有利核心區商舖買賣及租務。

...

欄名 : 樓市分析

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