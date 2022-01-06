新冠疫情持續困擾投資市場 名家專區 11:00 2022/01/06 分享： 去年工商舖有所反彈，今年投資市場還看通關及息口兩大因素，若變種病毒得以控制，首季順利通關，相信必有利核心區商舖買賣及租務。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 中原看好明年工商舖 租售價升1成 北部都會區概念帶動新界北工廈及舖位交投 2021/12/21 中原看好明年工商舖 租售價升1成 北部都會區概念帶動新界北工廈及舖位交投 【第五波疫情】中原潘志明：料全港商舖租務交投跌3成 飲食業首當其衝 2022/01/05 【第五波疫情】中原潘志明：料全港商舖租務交投跌3成 飲食業首當其衝 【第五波疫情】美聯盧展豪 : 政府再次收緊防疫措施 短期內商舖租務或跌兩至三成 2022/01/05 【第五波疫情】美聯盧展豪 : 政府再次收緊防疫措施 短期內商舖租務或跌兩至三成 你可能感興趣 中原看好明年工商舖 租售價升1成 北部都會區概念帶動新界北工廈及舖位交投 15:50 2021/12/21 中原看好明年工商舖 租售價升1成 北部都會區概念帶動新界北工廈及舖位交投 【第五波疫情】中原潘志明：料全港商舖租務交投跌3成 飲食業首當其衝 16:08 2022/01/05 【第五波疫情】中原潘志明：料全港商舖租務交投跌3成 飲食業首當其衝 【第五波疫情】美聯盧展豪 : 政府再次收緊防疫措施 短期內商舖租務或跌兩至三成 19:51 2022/01/05 【第五波疫情】美聯盧展豪 : 政府再次收緊防疫措施 短期內商舖租務或跌兩至三成 最新專欄文章 漸進式按揭 有辣有唔辣 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 2021/12/30 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 2021/12/22 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 美聯工商舖 工廈 商舖 印花稅 香港