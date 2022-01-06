夏寶龍南下 中央為立會工作定位 名家專區 2022/01/06 分享： 中央改革香港選舉制度，3場重要選舉中的選委會和立法會已經完成，只餘下3月27日的特首選舉。港澳辦主任夏寶龍親自南下深圳，昨日會見20名立法會核心議員，中央對港管治的布局愈見清晰。 強調行政主導 配合政府 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 2022/01/05 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 有政戲 - 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 2022/01/04 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 有政戲 - 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 2022/01/03 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 2021/12/31 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 有政戲 - 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 2021/12/30 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 夏寶龍 立法會 林鄭月娥 葉劉淑儀 李慧琼 張宇人 麥美娟 邵家輝 陳克勤 廖長江