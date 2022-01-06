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夏寶龍南下 中央為立會工作定位

名家專區 2022/01/06

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中央改革香港選舉制度，3場重要選舉中的選委會和立法會已經完成，只餘下3月27日的特首選舉。港澳辦主任夏寶龍親自南下深圳，昨日會見20名立法會核心議員，中央對港管治的布局愈見清晰。

強調行政主導 配合政府

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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