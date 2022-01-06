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【科技股散水】儲局縮表在即資金退潮 快手京東孖寶同創上市新低未止血（第二版）

名家專區 12:19 2022/01/06

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美國聯儲局最新公布的12月會議紀錄顯示全體理事轉鷹，會上討論在首次加息後，隨即「縮表」收水可能性。天量資金預計最快在數個月後退潮，高估值、未盈利科技股首當其衝成拋售對象，快手 （01024） 、京東物流 （02618） 、京東健康 （06618） 及嗶哩嗶哩 （09626） 等多隻二綫科技股，早段同創上市新低。

一如筆者今日專欄<透視中港美>見報文章「新舊經濟股 換馬再加劇」分析，新年後市場對加息預期升温，資金流出高估值新經濟股，轉投息口敏感的銀行金融舊經濟股勢頭明顯。現儲局會議紀錄預示不但有機於今年3月加息，加息後更可能隨即縮表收水行動。市場近零成本資金減少，科技股資金退潮大勢所趨，新上市、未盈利、欠增長往績的科技半新股面對壓力自然更大。

儲局會議紀錄公布後，10年美債息迅即衝越1.7%，見3個月高位；利率期貨顯示，今年3月FOMC會議首次加息機會增至近七成。但市場更關注的是，儲局傾向加息後隨即展開縮表收水行動。

所謂「縮表」是指縮減儲局資產負資表，減持現約8.3萬億美國國債及按揭抵押證券持倉，方法可以是債券到期不再買入，亦可直接在市場沽售，視乎縮表急進程度。這與去年11月底開始縮減每月買債額不同，減買債是減少放水，縮表則是正式由市場回收資金，減少資金供應，對高估值科技股的影響更大。

受消息影響，美國科技股納指昨晚急瀉逾3%，傳統股道指約跌1%，連續第2日單日跑贏約兩個百分點。

阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等龍頭科技股，早段雖見少量撈底買盤湧現，支持股價相對靠穩。惟二綫科技股接近潰不成軍，當中快手、京東健康、京東物流及嗶哩嗶哩同創上市新低。受二綫科技股全綫大跌拖累，恒生科技指數今早跌逾1%，再創去年初推出以來新低。

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欄名 : 大市拆局

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