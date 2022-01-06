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【晚市無堂食】通關無望又無晚膳 日清安藤清隆祭出加價殺手鐧谷增長（第二版）

財金猛人追蹤 16:27 2022/01/06

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港府收緊防疫措施，相信兩地通關將會再度推遲。日清董事長兼首席執行官安藤清隆原希望藉通關帶動本港業務增長，然而計劃有變，公司昨公布內地產品出廠價將會加價，刺激股價連升兩日。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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