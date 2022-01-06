【通脹殺到】通關無望？ 日清安藤清隆出加價殺手鐧 財金猛人追蹤 13:46 2022/01/06 分享： 港府收緊防疫措施，相信兩地通關將會再度推遲。日清董事長兼首席執行官安藤清隆原希望藉通關帶動本港業務增長，然而計劃有變，公司昨公布內地產品出廠價將會加價，刺激股價連升兩日。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 2022年第一季 十大焦點股 2022/01/03 2022年第一季 十大焦點股 你可能感興趣 2022年第一季 十大焦點股 00:01 2022/01/03 2022年第一季 十大焦點股 最新專欄文章 【契媽股】連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」（第三版） 2022/01/05 【契媽股】連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」（第三版） 【恒大危機】雨潤破產重組股價重生 祝義材續掌實權 恒大許家印可效法？（第二版） 2022/01/05 【恒大危機】雨潤破產重組股價重生 祝義材續掌實權 恒大許家印可效法？（第二版） 【摩笛高奏】泡泡瑪特王寧食正迪士尼發燒「潮玩」 大摩料未來30日8成機會升（第二版） 2022/01/04 【摩笛高奏】泡泡瑪特王寧食正迪士尼發燒「潮玩」 大摩料未來30日8成機會升（第二版） 【國家監管】劉富兵「術數」分析唔科學？ 內地證監責罰國盛證券 2021/12/31 【國家監管】劉富兵「術數」分析唔科學？ 內地證監責罰國盛證券 【美股攻略】大好友Jim Paulsen睇標指2022年見5000點 教路一見此「訊號」就要離場！ 2021/12/30 【美股攻略】大好友Jim Paulsen睇標指2022年見5000點 教路一見此「訊號」就要離場！ 日清食品（01475） 通脹 日清食品 受惠股 經濟 營業額