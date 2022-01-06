【新能源車】車載鏡頭企業前景好（附券商目標價）（持續更新） 研究報告 16:37 2022/01/06 分享： 新能源車崛起勢不可擋，一部高配的新能源車往往搭配多部車載鏡頭，市場需求強勁，投資者可留意相關龍頭企業舜宇光學 （02382） 。 ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 未打針染疫毒量高 速擴疫苗氣泡 今日 未打針染疫毒量高 速擴疫苗氣泡 【科技股散水】儲局縮表在即二綫科技股急挫 科技指數再創新低（第二版） 今日 【科技股散水】儲局縮表在即二綫科技股急挫 科技指數再創新低（第二版） 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 今日 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 你可能感興趣 未打針染疫毒量高 速擴疫苗氣泡 今日 01:00 未打針染疫毒量高 速擴疫苗氣泡 【科技股散水】儲局縮表在即二綫科技股急挫 科技指數再創新低（第二版） 今日 12:54 【科技股散水】儲局縮表在即二綫科技股急挫 科技指數再創新低（第二版） 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 今日 15:46 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 最新專欄文章 【勝券在握】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 今日 【勝券在握】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 今日 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 今日 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 今日 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 【新能源車拆局】補貼減 加價潮至？孰好孰壞？（第三版） 2022/01/05 【新能源車拆局】補貼減 加價潮至？孰好孰壞？（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 新能源 汽車 黃金 自動駕駛 目標價 鏡頭