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【新能源車】車載鏡頭企業前景好（附券商目標價）（持續更新）

研究報告 16:37 2022/01/06

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新能源車崛起勢不可擋，一部高配的新能源車往往搭配多部車載鏡頭，市場需求強勁，投資者可留意相關龍頭企業舜宇光學 （02382）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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