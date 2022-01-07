【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 財金猛人追蹤 07:27 2022/01/07 分享： 自恒大 （03333） 引發內房違約潮後，不少房企面對資金緊張，無法如期償還應付利息，多隻內房債遭拋售。評級機構穆迪更在12月初將兩間內房花樣年 （01777） 和當代置業 （01107） 的債券評級撤回。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 2022/01/06 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 2022/01/05 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 你可能感興趣 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 21:03 2022/01/06 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 23:06 2022/01/05 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 最新專欄文章 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 2022/01/05 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 【名家談中概股】中概股蠢動 星級名家曾淵滄授應市策略（第二版） 2022/01/04 【名家談中概股】中概股蠢動 星級名家曾淵滄授應市策略（第二版） 【名家談內需股】國策推動 瑞銀財管李智穎 看好呢個潛力內需板塊 2021/12/31 【名家談內需股】國策推動 瑞銀財管李智穎 看好呢個潛力內需板塊 【名家談濠賭股】看好濠賭股 星級名家曾淵滄：最看好呢隻（第二版） 2021/12/29 【名家談濠賭股】看好濠賭股 星級名家曾淵滄：最看好呢隻（第二版） 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 2021/12/28 【名家看板塊】基金名家劉國傑 聚焦中產消費升級主題 債券 雷賢達 降準 板塊 記者