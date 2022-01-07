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【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心

財金猛人追蹤 07:27 2022/01/07

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自恒大 （03333） 引發內房違約潮後，不少房企面對資金緊張，無法如期償還應付利息，多隻內房債遭拋售。評級機構穆迪更在12月初將兩間內房花樣年 （01777） 和當代置業 （01107） 的債券評級撤回。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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