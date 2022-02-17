【名家論防疫】禁堂食延長 一文睇清名家對港府防疫與經濟看法（新增：中國待爭取批准疫苗時間 當取消社交限制免干擾社會和商業活動）

本港現第5波疲情，葵涌邨更出現社區爆發多幢大廈須圍封強檢，至今增至逾百宗確診個案。特首林鄭月娥宣布社交距離措施延長2月17日，即是「禁堂食令」亦會延長，期間取消所有大型包括年宵花市等。

港府於1月7日起晚市禁堂食生效。酒吧及酒館，以及遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所及派對房間等15類受香港法例第599F章規管的表列處所，須即時關閉，而不屬有關規例但由康樂及文化事務署管理的類似場地也會關閉。

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1月24日

《華爾街日報》報道，本港因應疫情實施嚴格防疫規定，致愈來愈多外國高管出走，對香港國際商業中心地位構成威脅。報導指出部分企業高管抱怨稱，旅行限制已讓他們無法保持對其他國家運營動態的密切監督，也無法拜訪商業夥伴和潛在客戶，即便他們在中國內地。

政府宣布實施僱員特別上班安排

政策局和部門於1月25日起，按其運作需要推行特別上班新安排。包括安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

個別部門或會因此暫時減少為市民提供部分公共服務，並會就有關服務的最新安排作出公布。

滙豐安排員工WFH

滙豐公告指按照公共衛生指引，建議所有居住於葵涌邨的員工在家工作。

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1月14日

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂評估，Omicron變種病毒再次導致收緊出行限制，惟勞動力市場及健康企業資產負債表等，均為全球復甦穩健因素，對股票持中性立場，並料2022年環球經濟將繼續保持強勁，經濟活動趨勢至少恢復至疫情前的狀況，正找時機在2022年增持股票。

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