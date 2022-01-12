【名家論防疫】禁堂食殺到 一文睇清名家對港府防疫與經濟看法（新增：鮑威爾指Omicron對經濟增長產生短暫影響）

變種新冠病毒Omicron襲全球，本港零確診紀錄來到88天後終於結束。

1月5日政府宣布收緊防疫措施，酒吧及酒館，以及遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、派對房間等15類受香港法例第599F章規管的表列處所須即時關閉，而不屬有關規例但由康樂及文化事務署管理的類似場地也會關閉。1月7日起晚市禁堂食。

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1月12日

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）出席參議院金融委員會時表示，預期Omicron疫情只會對就業及經濟增長產生短暫影響。

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1月11日

摩通看淡煤氣股

本港周五公布具體防疫基金措施，摩通指本地餐飲股可望受惠，惟該行認為看淡煤氣股，詳見【下一頁】

摩根士丹利下調香港22年GDP增長

本港第五波疫情爆發，摩根士丹利將香港今年GDP增長預測下調0.5百分點至2.5%。該行又指，港府收緊防疫措施影響農曆新年消費，即使部分影響可被電商消費增加所抵銷，但仍調低香港首季GDP增長預測至1.2%。

名家雷賢達談疫情受累板塊

疫情受累股當中，雷賢達最不看好餐飲股前景，「飲食業受租金影響較大，除非可以鎖定未來10年租金水平，否則一旦經濟好轉，租金會升得好快，蠶食利潤，所以在餐飲股當中，好少見到有大升的可能，更多時見到的是，有波幅，無真正的升幅。」

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1月7日

恒地重啟員工在家工作安排

為新一波疫情再度爆發，特首鼓勵私人企業推行在家工作安排，多間私人機構陸續響應，其中恒地 （00012） 地產商宣布在1月7日起，重啟員工在家工作安排。

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1月6日

瑞銀料短期不利零售收租股 惟零售跌幅有限

瑞銀表示，本港是次收緊社交距離措施，雖短期不利香港零售收租企業，但相信市場已消化新冠疫情重燃影響的可能性因素，故認為，市場已將疫情潛在風險因素反映於股價上，而大部分零售收租股如領展房產基金 （00823） 、九倉置業 （01997） 及新鴻基地產 （00016） 股價已低於2020年12月至去年2月水平。

另外瑞銀預期，中港恢復通關將順延，但隨著本港近月與內地防疫政策進一步一致，並相信中港在北京冬奧及兩會舉行後，即第二季或重新「通關」。

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美銀料本港首季經濟下跌0.1至0.2個百分點

美銀認為，若疫情受控，防疫措施只維持兩周，對於本港經濟影響料有限，但假如防疫措施延長兩周，意味將橫誇農曆新年假期，將會對本港首季經濟增長有下行壓力，料下跌約0.1至0.2個百分點。美銀現時預期，本港今年首季經濟增長約2.4%。

美銀表示，由於政府採取嚴格的防疫措施，因此相信首季經濟增長影響不大，主要從四大渠道判斷：（1）關閉處所對消費影響；（2）中港通關日子延遲，直至本土疫情回穩；（3）航班重新安排及機組人員隔離對貿易影響；（4）負面情緒影響。

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滙豐瑞銀渣打分組上班

HSBC滙豐、瑞銀及渣打 （02888） 等銀行宣布收緊在香港的工作規則，以應對疫情威脅，其中滙豐從1月7日（周五）起，各部門只允許50%員工進入香港辦公室；渣打、瑞銀分組上班。中銀香港 （02388） 視乎情況適當調整分行服務，當中從1月6日起，灣仔胡忠大廈分行暫停營業直至另行通知。

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新地推晚上消費優惠

新地 （00016） 旗下商場推出各項優惠及防疫措施應對，包括北角匯、荃錦中心及新領域廣場將會推出晚上6時後消費優惠；旗下15商場更鼓勵市民使用「新地外賣一站通」網上外賣平台。

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1月4日

花旗預期最快年中通關

變種病毒Omicron肆虐，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預期，香港的防疫措施將會逐步收緊，估計最快今年中可有大規模通關，又表明若香港可以通關，不建議再派發消費券。

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2021年12月28日

羅家聰：經濟好壞 要看政府防疫措施有幾盡

回顧經濟師羅家聰2021年12月28日接受《Now財經台》訪問時指，自從愈來愈多地方風土化新冠肺炎，市場由關注新增確診數字，變成更關注死亡數字。市場對最近一次確診飆升嘅反應都好短暫，往後可能連反應都冇乜，只要死亡率維持於低水平，市場就會放心。

他指，疫情對經濟嘅影響好取決於政府反應，如果政府對確診數字太敏感而封城，就會拖累經濟，幸好暫時封城的國家不多，加上睇返過去兩年，確診數字每次臨近過年就見頂。

事實上，從今年1月初道指、標指破頂來看，正是應驗了羅家聰的分析，因歐美採取與病毒共存，放棄收緊封關等防疫措施，令投資者信心大增。

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