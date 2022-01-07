【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈

新型變種病毒肆虐下，世界各國採取防疫措施應對，而港府昨日（5號）出招落實周五凌晨晚市「禁堂食令」。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，全年GDP增長5.4%基準預測面臨下行風險，而防疫措施是其一因素。

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