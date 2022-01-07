【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈 研究報告 08:10 2022/01/07 分享： 新型變種病毒肆虐下，世界各國採取防疫措施應對，而港府昨日（5號）出招落實周五凌晨晚市「禁堂食令」。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，全年GDP增長5.4%基準預測面臨下行風險，而防疫措施是其一因素。 ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 2022/01/06 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 2022/01/06 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 今日 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 2022/01/06 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 你可能感興趣 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 15:22 2022/01/06 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 22:21 2022/01/06 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 今日 08:17 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 最新專欄文章 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 2022/01/06 【贏面大】新能源運營商 2022年有運行（附股份推介）（第二版） 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 2022/01/06 【舜宇光學】自動駕駛技術成下一個增長點（持續更新） 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 2022/01/06 【2022展望】高盛點體品股3大增長引擎 首選李寧看122元（第二版） 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 2022/01/06 【2022年前瞻】總結9間大行今年首選股 有2隻高息逾7厘 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 2022/01/06 【油價上升】石油需求或面臨3大風險（第三版） 大行報告 市場動向 經濟 瑞銀 中國 亞洲 GDP