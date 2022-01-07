遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 國際 18:31 2022/01/07 分享： 受惠於愈來愈多人接種新冠疫苗，在Omicron變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫情下，患者的重症率及死亡率大幅下降。各國歌頒疫苗及為民眾加快接種的同時，背後更大功臣實是一群短時間內發明新冠疫苗的科學家。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 2021/12/25 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 2021/12/24 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 2021/12/18 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 2021/12/17 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 2021/12/11 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 疫情 傳染病 疫苗 BioNTech Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎