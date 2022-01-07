【海上霸王】海豐國際現身說法 業績何以高增長 財金猛人追蹤 08:00 2022/01/07 分享： 2021年航運股。股價去年大升96.7%的海豐國際 （01308） 日前向本刊分享經營近況，看好是次由供需失衡帶動的航運周期可維持更長時間，而公司亦已及早部署，搶下市場頭啖湯。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 公司專訪 相關文章 2022年第一季 十大焦點股 2022/01/03 2022年第一季 十大焦點股 你可能感興趣 2022年第一季 十大焦點股 00:01 2022/01/03 2022年第一季 十大焦點股 最新專欄文章 伙MIRROR推廣 AR新突破 CSL力推5G服務 2021/12/18 伙MIRROR推廣 AR新突破 CSL力推5G服務 遠東發展只宜小注低吸 2021/12/13 遠東發展只宜小注低吸 酒店業務冀進大灣區 開展服務式公寓業務 2021/12/13 酒店業務冀進大灣區 開展服務式公寓業務 遠東發展 未來3年141億等入帳 2021/12/13 遠東發展 未來3年141億等入帳 穩健質量增長 建設發展承諾 雙11進新里程 2021/11/13 穩健質量增長 建設發展承諾 雙11進新里程 個股分析 市場動向 港股 航運 航運股 收息股 派息 海豐國際（01308）