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【海上霸王】海豐國際現身說法 業績何以高增長

財金猛人追蹤 08:00 2022/01/07

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2021年航運股。股價去年大升96.7%的海豐國際 （01308） 日前向本刊分享經營近況，看好是次由供需失衡帶動的航運周期可維持更長時間，而公司亦已及早部署，搶下市場頭啖湯。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 公司專訪

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