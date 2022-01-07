北京控股回購 估值有望提升

國企指數昨日結束八連陰，反彈阻力在8250點，至於股價同樣低殘的北京控股（00392）4年半後再次回購股份，而其估值在燃氣板塊中是最低，加上未來派息或要逐步提升，估值有望被重估。

北京控股去年中期收入按

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