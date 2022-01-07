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北京控股回購 估值有望提升

名家專區 2022/01/07

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國企指數昨日結束八連陰，反彈阻力在8250點，至於股價同樣低殘的北京控股（00392）4年半後再次回購股份，而其估值在燃氣板塊中是最低，加上未來派息或要逐步提升，估值有望被重估。

北京控股去年中期收入按

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中國燃氣（00384） 北京控股（00392） 天倫燃氣（01600） 瑞聲科技（02018） 新能源 人民幣 板塊

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