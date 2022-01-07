北京控股回購 估值有望提升 名家專區 2022/01/07 分享： 國企指數昨日結束八連陰，反彈阻力在8250點，至於股價同樣低殘的北京控股（00392）4年半後再次回購股份，而其估值在燃氣板塊中是最低，加上未來派息或要逐步提升，估值有望被重估。 北京控股去年中期收入按 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 2022/01/06 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 中字股實力談 - 瑞聲新亮點 拓車載方案 2022/01/06 瑞聲新亮點 拓車載方案 中字股實力談 - 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 2022/01/05 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 中字股實力談 - 家佳康大升 豬肉價見底 2022/01/05 家佳康大升 豬肉價見底 中字股實力談 - 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 2022/01/04 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中國燃氣（00384） 北京控股（00392） 天倫燃氣（01600） 瑞聲科技（02018） 新能源 人民幣 板塊