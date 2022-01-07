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洋品牌遭抵制之際  國貨能否取而代之？

中國 09:00 2022/01/07

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安踏 （02020） 已然是中國第一大國產體育品牌，截至1月6日，市值逾3,000億港元。安踏的成功不僅乘了作為北京冬奧贊助商的東風，還獲得中國愛國主義大環境的助力。因為一系列洋品牌正面臨「遵守美國法律」還是「遵守中國法律」的兩難境地。

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