洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 中國 09:00 2022/01/07 分享： 安踏 （02020） 已然是中國第一大國產體育品牌，截至1月6日，市值逾3,000億港元。安踏的成功不僅乘了作為北京冬奧贊助商的東風，還獲得中國愛國主義大環境的助力。因為一系列洋品牌正面臨「遵守美國法律」還是「遵守中國法律」的兩難境地。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍 2021/10/06 官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍 【新疆棉花】Nike等被打痛了？中國抵制 線上銷量暴跌 2021/05/07 【新疆棉花】Nike等被打痛了？中國抵制 線上銷量暴跌 沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋 2021/12/30 沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋 你可能感興趣 官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍 11:44 2021/10/06 官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍 【新疆棉花】Nike等被打痛了？中國抵制 線上銷量暴跌 13:12 2021/05/07 【新疆棉花】Nike等被打痛了？中國抵制 線上銷量暴跌 沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋 14:57 2021/12/30 沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋 資生堂 電動車 Puma Nike Adidas Tesla 政治 南韓 零售 地緣政治