創新、騙局只差一綫 難分真與假 國際 22:08 2022/01/06 分享： 醫療科技公司Theranos世紀欺詐案的判決出爐，坊間討論焦點往往集中在案件主角霍姆斯（Elizabeth Holmes）身上，除了迷人的外型，公眾亦對她為何能騙倒這麼多精英感到着迷。一般報道給出的解釋，是她能將假話說得像真話一樣自信，成功將華爾街耍得團團說。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 2022/01/02 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 你可能感興趣 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 19:37 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 21:44 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 22:22 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 最新專欄文章 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 今日 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 醫療科技 元宇宙 美國 創業 軟件