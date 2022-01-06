創新、騙局只差一綫 難分真與假

醫療科技公司Theranos世紀欺詐案的判決出爐，坊間討論焦點往往集中在案件主角霍姆斯（Elizabeth Holmes）身上，除了迷人的外型，公眾亦對她為何能騙倒這麼多精英感到着迷。一般報道給出的解釋，是她能將假話說得像真話一樣自信，成功將華爾街耍得團團說。

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