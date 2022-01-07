中海外19.5元吸納 名家專區 2022/01/07 分享： 【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》視頻，筆者推介了中國海外發展（00688）。中海外主要在中港澳從事物業發展及投資，包括住宅、商業及租賃物業；另還有酒店營運，並提供物管、建築及規劃設計顧問等服務。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 唔想撈與無得撈 今日 唔想撈與無得撈 你可能感興趣 唔想撈與無得撈 今日 01:00 唔想撈與無得撈 最新專欄文章 選股情報 - 唔想撈與無得撈 今日 唔想撈與無得撈 選股情報 - 電訊股全回A 2022/01/06 電訊股全回A 選股情報 - 建行5.5元買入 2022/01/06 建行5.5元買入 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（二） 2022/01/05 A Tale of Two央行：2022年版（二） 選股情報 - 領展現價吸納 2022/01/05 領展現價吸納 物業 市盈率 港股 中國海外發展（00688）