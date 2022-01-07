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中海外19.5元吸納

名家專區 2022/01/07

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【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》視頻，筆者推介了中國海外發展（00688）。中海外主要在中港澳從事物業發展及投資，包括住宅、商業及租賃物業；另還有酒店營運，並提供物管、建築及規劃設計顧問等服務。

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撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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