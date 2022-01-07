唔想撈與無得撈 名家專區 2022/01/07 分享： 世界艱難，在疫情期間，有人無得撈，但美國人普遍是唔想撈（圖一）。 美國勞工部發布去年11月數據，顯示職位空缺有1,050萬個，較預期的1,100萬個職位稍低，與待業人數相比，是多出了370萬個職位（圖二 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 中海外19.5元吸納 今日 中海外19.5元吸納 你可能感興趣 中海外19.5元吸納 今日 01:00 中海外19.5元吸納 最新專欄文章 選股情報 - 中海外19.5元吸納 今日 中海外19.5元吸納 選股情報 - 電訊股全回A 2022/01/06 電訊股全回A 選股情報 - 建行5.5元買入 2022/01/06 建行5.5元買入 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（二） 2022/01/05 A Tale of Two央行：2022年版（二） 選股情報 - 領展現價吸納 2022/01/05 領展現價吸納 疫情 美國 通脹