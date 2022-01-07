世界艱難，在疫情期間，有人無得撈，但美國人普遍是唔想撈（圖一）。

美國勞工部發布去年11月數據，顯示職位空缺有1,050萬個，較預期的1,100萬個職位稍低，與待業人數相比，是多出了370萬個職位（圖二

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