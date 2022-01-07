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瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈

名家專區 2022/01/07

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瑞銀近期發表報告，為中國經濟數據走向作出預測，以及政策的方向作出分析。

瑞銀認為，2021年12月工業生產按年增速可能小幅回落至3.6%。12月統計局PMI上行0.2個百分點至50.3，其中新定單好轉但

...

撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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