瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 名家專區 2022/01/07 分享： 瑞銀近期發表報告，為中國經濟數據走向作出預測，以及政策的方向作出分析。 瑞銀認為，2021年12月工業生產按年增速可能小幅回落至3.6%。12月統計局PMI上行0.2個百分點至50.3，其中新定單好轉但 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 2022/01/06 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 2022/01/05 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 2022/01/04 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 中信劉建民：股市商品備受關注 2021/12/31 中信劉建民：股市商品備受關注 專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題 2021/12/30 劉國傑︰留意三大長期主題 中國 經濟 通脹 GDP PMI CPI PPI 降準 瑞銀 大行報告