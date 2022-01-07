科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 名家專區 2022/01/07 分享： 醫療科技公司Theranos世紀欺詐案判決出爐，坊間討論焦點集中在案件主角霍姆斯身上，除了迷人的外形，公眾亦對她為何能騙倒這麼多精英感到着迷。 一般報道的解釋，是她能將假話說得像真話一樣自信，成功將華爾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 創新、騙局只差一綫 難分真與假 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 2022/01/06 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 美國 創業 元宇宙 醫療科技