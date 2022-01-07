科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」

醫療科技公司Theranos世紀欺詐案判決出爐，坊間討論焦點集中在案件主角霍姆斯身上，除了迷人的外形，公眾亦對她為何能騙倒這麼多精英感到着迷。

一般報道的解釋，是她能將假話說得像真話一樣自信，成功將華爾

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