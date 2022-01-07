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林鄭點名徐英偉 背後有何考量

名家專區 2022/01/07

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第5波疫情一觸即發，港府周三出狠招，公布最強的收緊社交距離政策，不少受影響業界怨聲載道，此時卻爆出逾20名政府高官和議員出席有初確者的百人生日派對，變成一場政治風波。

在新冠病毒肆虐下，全球都採取嚴厲的

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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