林鄭點名徐英偉 背後有何考量

第5波疫情一觸即發，港府周三出狠招，公布最強的收緊社交距離政策，不少受影響業界怨聲載道，此時卻爆出逾20名政府高官和議員出席有初確者的百人生日派對，變成一場政治風波。

在新冠病毒肆虐下，全球都採取嚴厲的

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