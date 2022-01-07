林鄭點名徐英偉 背後有何考量 名家專區 2022/01/07 分享： 第5波疫情一觸即發，港府周三出狠招，公布最強的收緊社交距離政策，不少受影響業界怨聲載道，此時卻爆出逾20名政府高官和議員出席有初確者的百人生日派對，變成一場政治風波。 在新冠病毒肆虐下，全球都採取嚴厲的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 2022/01/06 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 有政戲 - 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 2022/01/05 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 有政戲 - 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 2022/01/04 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 有政戲 - 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 2022/01/03 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 2021/12/31 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 政治 林鄭月娥 徐英偉 疫情 限聚令 社交平台 公務員事務局 入境處 民政事務局 經民聯