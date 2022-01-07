【商湯持倉解密】商湯中資股東高位急減倉 貨源歸邊漸變短綫波動增（第二版）

AI第一股商湯（00020）在美國制裁陰霾下重新招股上市，掛牌後在中資股東力撐下勁升，惟本周二升近10元關受阻後，股價連日波動急增。商湯單邊升市不再，中資股東趁高減倉已有迹可尋，大量貨源轉入散戶投資者之手，高位短綫波動更難料。

商湯上周五（12月30日）掛牌後連日造好，本周二衝上9.7元高位後回落，連日反覆爭持。商湯今早以8.2元高開後，早段高見8.5元，升近7%後急回，低見7.5元再反彈，早段高低波幅已近12%。商湯中午收報7.94元，微跌0.1%，相對恒指半日升逾1.1%，明顯跑輸大市。

筆者上周五撰文「商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊」，分析商湯上市首兩日已錄約5.5億股大成交，相對新股基石投資者持倉以外「街貨」約4.7億股，首兩日轉手率己逾1.2倍。再翻查商湯持倉本已由中資股東包辦，10大券商持倉中有6家為中資，有理由相信貨源已大致歸邊，股價短綫升勢未完。

商湯炒氣日盛，吸引大量散戶投資者追入跟炒。翻查中央結算的商湯中介持倉紀錄，過去數日單計海通國際、交銀國際、招商國際及招商銀行等4大中資行，持倉已大減逾2.1億股，涉資近17億元；同一時間，富途、滙豐及中銀香港等散戶行的持倉同步急增，反映大量散戶入市接貨。

商湯公開發售認購反應相對冷淡，只接獲約3.6萬名投資者人飛認購，認購倍數不足5.2倍，凍資約31億元計。這大概反應在美國禁投令下，雖有不少散戶投資者預期中資買盤可撐住商湯股價，但對缺乏美資及部份大型國際基金參與仍持觀望態度。

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