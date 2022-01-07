【2022經濟展望】盤點全球經濟風險

踏入新一年，當前全球經濟正面臨諸多挑戰，包括全球疫情不明朗因素，中國滯脹的風險，加上美國聯儲局為代表的全球央行邁向緊縮，國際金融風險也油然而生。在新年伊始，平安證券展望2022年全球經濟與金融風險。

平安證券列出，全球經濟5大風險，其中市場最關注的是疫情未散的風險。

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