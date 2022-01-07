【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 研究報告 12:20 2022/01/07 分享： 踏入新一年，當前全球經濟正面臨諸多挑戰，包括全球疫情不明朗因素，中國滯脹的風險，加上美國聯儲局為代表的全球央行邁向緊縮，國際金融風險也油然而生。在新年伊始，平安證券展望2022年全球經濟與金融風險。 平安證券列出，全球經濟5大風險，其中市場最關注的是疫情未散的風險。 此為付費文章，只顯示部份內容 ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 今日 【港股1月策略】內地經濟初步觸底 港股靜待政策支持（附推薦股名單） 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 2022/01/06 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 2022/01/05 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 2022/01/05 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 【Omicron變種】Omicron引發的市場波動料不會持續 2021/12/31 【Omicron變種】Omicron引發的市場波動料不會持續 疫情 滯脹 疫苗 能源危機 經濟 美國聯儲局 通脹 美國 中國 金融