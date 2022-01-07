【一藍子買盤】5大藍籌齊上港股現籃子買盤 外資流入撈底待確認

港股今早未受美國加息預期繼續升温，美股外圍續偏軟拖累，恒指今早高開逾240點後反覆向好，最多升逾300點。更值得注意的是，港股今早改變近日資金新舊經濟股換馬格局，5大重磅藍籌同步領漲，連帶兩大港股ETF亦在大成交配合下吸資，初見外資流入撈底訊號。

今早5大重磅藍籌股，即騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 及友邦 （01299） 不單齊齊上升，更罕見同高踞港股成交榜前列位置。尤其友邦近日成交一直相對低沉，已甚少現身十大成交榜，今早與其他重磅藍籌齊齊上榜，似有一藍子買盤推升港股的手影，值得繼續注視。

重磅藍籌同步向好的同時，恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 今早亦躋身第5及第6大成交榜。同時，恒生國指ETF昨錄得近22億元大額淨流入，為10個月來單日最高吸資額；而盈富亦連續5日錄得淨流入，合共吸資約21億元。

須知大型環球基金決定增持個別股市時，每多先買入市值最龐大、流通量最高的重磅股，以及市場股指ETF以建倉，再按研究團隊分析，換入個別潛力股。港股現估值處近年低位，新年開局有大型環球基金重新配置增持港股，本來亦值得憧憬。

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