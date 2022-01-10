【高息藍籌】逾4厘股息恒生 受惠加息以外的3個因素（第二版）

美國聯儲局上月議息會後聲明令市場預期該局啟動加息時間，由原先預期的今年6月，提早至今年3月。上述預期的改變，令一眾對美國息口變化敏感的本地銀行股價明顯轉強。

高盛早前發表的研究報告指，1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）跟隨聯邦基金利率有3個季度的滯後，在港元與美元掛鈎的情況下，市場迫使香港銀行系統排出多餘流動性，以更高的聯邦基金利率預測及銀行滯後計算，料2024年1個月HIBOR約為1厘。換言之，若美國將3月展開加息，加息對香港銀行股的利好作用便有望提早至今年底前發酵。

當中在受惠加息以外，還有估值相對歷史紀錄處於吸引水平、營運風險較低兼的唯一每年派4次股息藍籌銀行股恒生 （00011） ，較被券商看好。另一美資券商摩根大通早前也基於地緣政治風險下降、本港宏觀經濟改善，以及利息前景等因素，預期本港銀行股價有上升空間，並依次推薦恒生、滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 。

近3個月（即綜合加息預測升溫、跨境理財通推出等利好因素）暫有5間券商發表了最新報告（點擊圖片放大），平均目標價約169.28元，較恒生上周收市價高出約11.7%，的確反映恒生短期上升空間也未盡。

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