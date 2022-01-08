RSI底背馳 國指科指反彈 名家專區 2022/01/08 分享： 今周是2022年開局之勢，檢討大形勢，雖然仍在磨底，但技術指標啟示跌勢已在收斂放緩當中，不宜過分悲觀。 先看三大港股大市指標，國指及恒生科技指數走勢基本「雙弱」，今周均破底再創2021年以來新低；不過， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 海螺H股轉升 A股現小圓底 2022/01/07 海螺H股轉升 A股現小圓底 郵儲行看升 突破下降軌 2022/01/06 郵儲行看升 突破下降軌 中建材上漲 RSI超賣 2022/01/05 中建材上漲 RSI超賣 蒙牛通道收窄 中期看高一綫 2022/01/04 蒙牛通道收窄 中期看高一綫 恒指2022年走勢：先跌後彈 2021/12/31 恒指2022年走勢：先跌後彈 港股 恒生科技指數 恒生指數 滙豐控股（00005） 中國海外發展（00688） 海螺水泥（00914） 華潤置地（01109） 郵儲銀行（01658） 萬科企業（02202） 中銀香港（02388）