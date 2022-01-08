RSI底背馳 國指科指反彈

今周是2022年開局之勢，檢討大形勢，雖然仍在磨底，但技術指標啟示跌勢已在收斂放緩當中，不宜過分悲觀。

先看三大港股大市指標，國指及恒生科技指數走勢基本「雙弱」，今周均破底再創2021年以來新低；不過，

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