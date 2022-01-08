光環被低估 6厘息吸引 名家專區 2022/01/08 分享： 國企指數昨日升兩個巴仙收報8231點，能否結束去年調整，關鍵在於阻力位20周綫，而昨日逆市下跌的光大環境（00257）今年盈利會放緩，但其估值在環境、水務等板塊中最平，加上預期息率可達6厘左右，可以翻 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 2022/01/07 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 中字股實力談 - 北京控股回購 估值有望提升 2022/01/07 北京控股回購 估值有望提升 中字股實力談 - 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 2022/01/06 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 中字股實力談 - 瑞聲新亮點 拓車載方案 2022/01/06 瑞聲新亮點 拓車載方案 中字股實力談 - 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 2022/01/05 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 每股派息 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 瑞聲科技（02018） 中國聯塑（02128） 板塊