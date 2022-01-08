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光環被低估 6厘息吸引

名家專區 2022/01/08

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國企指數昨日升兩個巴仙收報8231點，能否結束去年調整，關鍵在於阻力位20周綫，而昨日逆市下跌的光大環境（00257）今年盈利會放緩，但其估值在環境、水務等板塊中最平，加上預期息率可達6厘左右，可以翻

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 每股派息 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 瑞聲科技（02018） 中國聯塑（02128） 板塊

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