澳元 支持位70美仙 名家專區 2022/01/10 分享： 新西蘭及英倫銀行已相繼加息，倘聯儲局也加息，這無疑對澳元會帶來壓力。據房產研究公司CoreLogic數字顯示，澳洲12月平均樓價按年增長22%，悉尼更上升25%。當地樓市現泡沫，料會給予澳央行壓力要盡 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 紐元 67美仙支持力強 今日 紐元 67美仙支持力強 你可能感興趣 地緣政局困擾歐元 今日 01:00 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 01:00 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 01:00 英鎊 長遠看淡 最新專欄文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 紐元 67美仙支持力強 今日 紐元 67美仙支持力強 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 美國聯儲局 通脹 美元 人民幣 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元