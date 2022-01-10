澳元 支持位70美仙

新西蘭及英倫銀行已相繼加息，倘聯儲局也加息，這無疑對澳元會帶來壓力。據房產研究公司CoreLogic數字顯示，澳洲12月平均樓價按年增長22%，悉尼更上升25%。當地樓市現泡沫，料會給予澳央行壓力要盡

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