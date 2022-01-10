紐元 67美仙支持力強

中國人民銀行上周發表評論指，擔心人民幣今年有貶值壓力。言論一出，人民幣滙價隨即受壓，也拖累了澳、紐這兩個經濟緊跟中國的貨幣下跌。不過，從房產研究公司CoreLogic數字顯示，新西蘭12月住宅平均樓價

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