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紐元 67美仙支持力強

名家專區 2022/01/10

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中國人民銀行上周發表評論指，擔心人民幣今年有貶值壓力。言論一出，人民幣滙價隨即受壓，也拖累了澳、紐這兩個經濟緊跟中國的貨幣下跌。不過，從房產研究公司CoreLogic數字顯示，新西蘭12月住宅平均樓價

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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