紐元 67美仙支持力強 名家專區 2022/01/10 分享： 中國人民銀行上周發表評論指，擔心人民幣今年有貶值壓力。言論一出，人民幣滙價隨即受壓，也拖累了澳、紐這兩個經濟緊跟中國的貨幣下跌。不過，從房產研究公司CoreLogic數字顯示，新西蘭12月住宅平均樓價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 你可能感興趣 地緣政局困擾歐元 今日 01:00 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 01:00 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 01:00 英鎊 長遠看淡 最新專欄文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 美國聯儲局 通脹 美元 人民幣 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元