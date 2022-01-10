加元 暫徘徊1.26至1.29 名家專區 2022/01/10 分享： 油價高企，造就加拿大11月貿易盈餘攀升至31億加元，成為自2008年9月以來最高的貿易盈餘水平。由於上周油組拒絕大舉增產，只承諾每月輕微增產40萬桶，料往後油價仍是易升難跌，有利加元滙價靠穩。至於加元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 你可能感興趣 地緣政局困擾歐元 今日 01:00 地緣政局困擾歐元 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 01:00 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 01:00 英鎊 長遠看淡 最新專欄文章 地緣政局困擾歐元 今日 地緣政局困擾歐元 紐元 67美仙支持力強 今日 紐元 67美仙支持力強 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 美國聯儲局 通脹 美元 人民幣 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元