加元 暫徘徊1.26至1.29

油價高企，造就加拿大11月貿易盈餘攀升至31億加元，成為自2008年9月以來最高的貿易盈餘水平。由於上周油組拒絕大舉增產，只承諾每月輕微增產40萬桶，料往後油價仍是易升難跌，有利加元滙價靠穩。至於加元

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