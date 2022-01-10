地緣政局困擾歐元 名家專區 2022/01/10 分享： 烏克蘭事件如何對歐元區經濟做成拖累，似乎從美國能源部數字中顯露無遺。 據《路透社》引述美國能源部數字指，於12月美國液化天然氣出口中，佔一半是輸往歐洲，相比2021年初的水平大幅增加近4成。明顯，烏克蘭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 紐元 67美仙支持力強 今日 紐元 67美仙支持力強 你可能感興趣 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 今日 01:00 歐元 1.14至1.15美元水平阻力大 英鎊 長遠看淡 今日 01:00 英鎊 長遠看淡 日圓 有機會進一步走弱 今日 01:00 日圓 有機會進一步走弱 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 紐元 67美仙支持力強 今日 紐元 67美仙支持力強 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 日圓 有機會進一步走弱 今日 日圓 有機會進一步走弱 英鎊 長遠看淡 今日 英鎊 長遠看淡 美國聯儲局 通脹 美元 人民幣 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元