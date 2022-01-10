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地緣政局困擾歐元

名家專區 2022/01/10

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烏克蘭事件如何對歐元區經濟做成拖累，似乎從美國能源部數字中顯露無遺。

據《路透社》引述美國能源部數字指，於12月美國液化天然氣出口中，佔一半是輸往歐洲，相比2021年初的水平大幅增加近4成。明顯，烏克蘭

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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