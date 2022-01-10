【大摩睇好】心水食物股（附券商目標價）（持續更新） 研究報告 08:14 2022/01/10 分享： 原材料價格上升，食物股備受影響，有企業近年透過轉型開拓新市場，成功在疫情裏交出亮麗成績表，摩根士丹利看好達利食品 （03799） 。 ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 組合式減稅降費 還看3大重點 2022/01/08 組合式減稅降費 還看3大重點 光環被低估 6厘息吸引 2022/01/08 光環被低估 6厘息吸引 你可能感興趣 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 01:00 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 組合式減稅降費 還看3大重點 01:00 2022/01/08 組合式減稅降費 還看3大重點 光環被低估 6厘息吸引 01:00 2022/01/08 光環被低估 6厘息吸引 最新專欄文章 【高息藍籌】逾4厘股息恒生 受惠加息以外的3個因素 今日 【高息藍籌】逾4厘股息恒生 受惠加息以外的3個因素 【撈底攻略】補貼削減影響微 新能源車股2022年續有好成績 今日 【撈底攻略】補貼削減影響微 新能源車股2022年續有好成績 【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新） 2022/01/08 【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新） 【運動品牌】Nike季績好過預期 大行又點睇前景？ 2022/01/08 【運動品牌】Nike季績好過預期 大行又點睇前景？ 【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈 2022/01/07 【宏觀經濟】防疫持續+內房下行超預期 瑞銀汪濤：GDP首季乏力 次季反彈 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 增持 目標價 市盈率 每股盈利 達利食品（03799） 銷售