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【大摩睇好】心水食物股（附券商目標價）（第三版）

研究報告 17:38 2022/01/10

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原材料價格上升，食物股備受影響，有企業近年透過轉型開拓新市場，成功在疫情裏交出亮麗成績表，摩根士丹利看好達利食品 （03799）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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