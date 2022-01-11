【外圍股市】交銀國際洪灝：美股大幅調整機會高 財金猛人追蹤 13:50 2022/01/11 分享： 受聯儲局部署加快收水步伐，並最快在3月落實首次加息的消息影響，美股三大指數踏入2022年以來表現麻麻，當中以科技股為主的納指表現最差。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 2022/01/08 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 2022/01/08 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 你可能感興趣 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 16:15 2022/01/08 【碳中和機遇】長勝將軍劉國傑：天然氣公司受惠減碳趨勢 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 16:15 2022/01/08 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 最新專欄文章 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 捕捉科技股轉勢時機 今日 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 捕捉科技股轉勢時機 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 2022/01/08 【名家談內房】「基金教父」雷賢達：中央對內房過度擴張有戒心 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 2022/01/05 【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了 【名家談中概股】中概股蠢動 星級名家曾淵滄授應市策略（第二版） 2022/01/04 【名家談中概股】中概股蠢動 星級名家曾淵滄授應市策略（第二版） 【名家談內需股】國策推動 瑞銀財管李智穎 看好呢個潛力內需板塊 2021/12/31 【名家談內需股】國策推動 瑞銀財管李智穎 看好呢個潛力內需板塊 洪灝 美股 加息 美國聯儲局 納斯達克綜合指數 美國