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【外圍股市】交銀國際洪灝：美股2022年大幅調整機會高

財金猛人追蹤 07:30 2022/01/11

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受聯儲局部署加快收水步伐，並最快在3月落實首次加息的消息影響，美股三大指數踏入2022年以來表現麻麻，當中以科技股為主的納指表現最差。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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