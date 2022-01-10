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【等撈板塊】補貼削減影響微 新能源車股2022年續有好成績

研究報告 16:34 2022/01/10

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新能源車板塊2021年開局疲弱，因為有關「購車補貼按年削減30%」的消息在市場發酵，投資者擔心後續市場需求及車企盈利會受影響。瑞銀預期，車企可消化補貼削減影響的同時，市場需求也不會因此大減。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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