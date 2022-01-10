【等撈板塊】補貼削減影響微 新能源車股2022年續有好成績 研究報告 16:34 2022/01/10 分享： 新能源車板塊2021年開局疲弱，因為有關「購車補貼按年削減30%」的消息在市場發酵，投資者擔心後續市場需求及車企盈利會受影響。瑞銀預期，車企可消化補貼削減影響的同時，市場需求也不會因此大減。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 今日 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 削補貼影響微 電動車銷售持續增長 今日 削補貼影響微 電動車銷售持續增長 你可能感興趣 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 今日 00:01 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 削補貼影響微 電動車銷售持續增長 今日 00:01 削補貼影響微 電動車銷售持續增長 最新專欄文章 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（持續更新） 今日 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（持續更新） 【高息藍籌】逾4厘股息恒生 受惠加息以外的3個因素 今日 【高息藍籌】逾4厘股息恒生 受惠加息以外的3個因素 【大摩睇好】心水食物股（附券商目標價）（第二版） 今日 【大摩睇好】心水食物股（附券商目標價）（第二版） 【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新） 2022/01/08 【2022前瞻】一文盡覧今年大行港股首選股名單（持續更新） 【運動品牌】Nike季績好過預期 大行又點睇前景？ 2022/01/08 【運動品牌】Nike季績好過預期 大行又點睇前景？ 個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 港股 廣汽集團（02238） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） H股