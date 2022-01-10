港股見起色 加息拖後腿

港股新年開局迎難而上，2022年首周反覆爭持下微升0.4%，成亞州股市中唯一上升主要市場。美國加息縮表預期升温，美股科技股納指一周大跌近半成。外圍逆風下，連帶A股滬深300亦遭波及，一周跌逾2%（表一

...