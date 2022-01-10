港股見起色 加息拖後腿 名家專區 2022/01/10 分享： 港股新年開局迎難而上，2022年首周反覆爭持下微升0.4%，成亞州股市中唯一上升主要市場。美國加息縮表預期升温，美股科技股納指一周大跌近半成。外圍逆風下，連帶A股滬深300亦遭波及，一周跌逾2%（表一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 2022/01/08 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 透視中港美 - 阿里突破短綫阻力 2022/01/08 阿里突破短綫阻力 透視中港美 - 千億回購接力 中移動續上闖 2022/01/07 千億回購接力 中移動續上闖 透視中港美 - 新舊經濟股 換馬再加劇 2022/01/06 新舊經濟股 換馬再加劇 透視中港美 - 比亞迪若再跌 有貨宜先走避 2022/01/06 比亞迪若再跌 有貨宜先走避 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 滙豐控股（00005） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 加息 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 銀行 美元