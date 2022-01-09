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糧食價格升不停 卻恐高處未算高

國際 22:21 2022/01/09

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衣食住行4大環節中，無論是到街市或超市購買食材煮食，抑或外出用餐，食品價格愈來愈貴，相信是大部分港人對2021年的最深切體會。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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