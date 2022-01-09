糧食價格升不停 卻恐高處未算高 國際 22:21 2022/01/09 分享： 衣食住行4大環節中，無論是到街市或超市購買食材煮食，抑或外出用餐，食品價格愈來愈貴，相信是大部分港人對2021年的最深切體會。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 創新、騙局只差一綫 難分真與假 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 你可能感興趣 創新、騙局只差一綫 難分真與假 22:08 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 22:22 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 21:30 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 最新專欄文章 國金札記 - 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 2022/01/07 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 2022/01/06 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 國金札記 - 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 2022/01/03 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 糧食供求 經濟 商品 期貨 疫情 食品 通脹 指數