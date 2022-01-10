阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 名家專區 2022/01/10 分享： 阿里巴巴（09988）股價自去年底反彈，其美股股價（美：BABA）在去年12月30日單日急升9.7%，當日股價收報122.99美元，較阿里巴巴去年低位108.7美元急彈13.1%。 低位累彈2成 被視冚 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 交易講場 - 提早加息嚇壞人 2022/01/07 提早加息嚇壞人 交易講場 - 多重衝擊 港股恐再尋底 2022/01/06 多重衝擊 港股恐再尋底 交易講場 - 港股等方向 個股尋機會 2022/01/05 港股等方向 個股尋機會 交易講場 - 2022年股市開局 2022/01/04 2022年股市開局 金融 阿里巴巴－SW（09988） 美股 期權 成交 美元 沽出 港元 Tesla 增持