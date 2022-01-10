阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？

阿里巴巴（09988）股價自去年底反彈，其美股股價（美：BABA）在去年12月30日單日急升9.7%，當日股價收報122.99美元，較阿里巴巴去年低位108.7美元急彈13.1%。

低位累彈2成 被視冚

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