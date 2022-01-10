滙率求穩定 「四差」有風險 名家專區 2022/01/10 分享： 國家外滙管理局上周公布去年12月外滙儲備規模，顯示在經濟波動中外滙儲備略有增加，專家認定是受滙率折算和資產價格變化等因素影響。然而這時有官媒提出人民幣滙率是宏觀經濟穩定器之論，有官媒揭示「四差」有變引 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 組合式減稅降費 還看3大重點 2022/01/08 組合式減稅降費 還看3大重點 國情知聞 - 經濟變局 企業變遷 2022/01/07 經濟變局 企業變遷 國情知聞 - RCEP適時生效 「外循環」開新局 2022/01/06 RCEP適時生效 「外循環」開新局 國情知聞 - 2022新年度 有無「稅變」？ 2022/01/05 2022新年度 有無「稅變」？ 國情知聞 - RCEP生效 中國外貿仍受壓 2022/01/04 RCEP生效 中國外貿仍受壓 經濟 中國 人民幣 疫情 美國 美元 金融 貿易 加息 新興市場