滙率求穩定 「四差」有風險

國家外滙管理局上周公布去年12月外滙儲備規模，顯示在經濟波動中外滙儲備略有增加，專家認定是受滙率折算和資產價格變化等因素影響。然而這時有官媒提出人民幣滙率是宏觀經濟穩定器之論，有官媒揭示「四差」有變引

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