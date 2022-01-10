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滙率求穩定 「四差」有風險

名家專區 2022/01/10

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國家外滙管理局上周公布去年12月外滙儲備規模，顯示在經濟波動中外滙儲備略有增加，專家認定是受滙率折算和資產價格變化等因素影響。然而這時有官媒提出人民幣滙率是宏觀經濟穩定器之論，有官媒揭示「四差」有變引

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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