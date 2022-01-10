糧價升不停 高處未算高 名家專區 2022/01/10 分享： 衣食住行4大環節中，無論是到街市或超市購買食材煮食，抑或外出用餐，食品價格愈來愈貴，相信是大部分港人對2021年的最深切體會。 隨着新冠疫苗接種率上升，多個主要國家的經濟逐步復甦，對商品、農產品、能源等 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 國金札記 - 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 2022/01/07 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 2022/01/06 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 疫情 經濟 食品 疫苗 通脹 商品 人口 超市 聯合國 上升空間