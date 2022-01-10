糧價升不停 高處未算高

衣食住行4大環節中，無論是到街市或超市購買食材煮食，抑或外出用餐，食品價格愈來愈貴，相信是大部分港人對2021年的最深切體會。

隨着新冠疫苗接種率上升，多個主要國家的經濟逐步復甦，對商品、農產品、能源等

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