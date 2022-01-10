特首選戰延開打 最快月底有眉目

特首選舉3月27日投票，提名期下月15日展開，但北京至今未顯露人選傾向，令各方人馬只能默默做好開跑準備。現時變種病毒Omicron進入社區，香港抗疫形勢嚴峻，政圈料特首選戰最快月底才有眉目。

縮短角力期

...