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特首選戰延開打 最快月底有眉目

名家專區 2022/01/10

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特首選舉3月27日投票，提名期下月15日展開，但北京至今未顯露人選傾向，令各方人馬只能默默做好開跑準備。現時變種病毒Omicron進入社區，香港抗疫形勢嚴峻，政圈料特首選戰最快月底才有眉目。

縮短角力期

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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