特首選戰延開打 最快月底有眉目 名家專區 2022/01/10 分享： 特首選舉3月27日投票，提名期下月15日展開，但北京至今未顯露人選傾向，令各方人馬只能默默做好開跑準備。現時變種病毒Omicron進入社區，香港抗疫形勢嚴峻，政圈料特首選戰最快月底才有眉目。 縮短角力期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 2022/01/07 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 2022/01/06 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 有政戲 - 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 2022/01/05 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 有政戲 - 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 2022/01/04 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 有政戲 - 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 2022/01/03 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 特首選舉 林鄭月娥 曾俊華 陳茂波 梁振英 唐英年 曾蔭權 新冠肺炎疫情 麥美娟 財政預算案