【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第2.1版）

有最佳分析師之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東接受訪問時，直指互聯網股其實已變價值股，現在是收縮期，接下來只有跌深反彈的邏輯。此外，還談到港股可能的反彈幅度、買什麼股以及策略，這是他自己概括的主要的三個觀點。

觀點一 互聯網已從成長股走向價值股邏輯

現在，中國防止資本無序擴張、反壟斷、規範發展以及共同富裕已成為常態化，互聯網開始進入到價值股邏輯的新階段，以前是高增長、高估值，不斷滾雪球，競爭力越來越強。現在是收縮期。所以，張憶東這半年一直拿微軟（MSFT.US）和中移動 （00941） 作為互聯網行業未來的判斷，這個判斷核心就是從成長股的邏輯走向價值股的邏輯。

第一個例子是美國微軟公司，過去幾十年股價的變遷。90年代股價的高點在1999年，1999年因為反壟斷，微軟領先於2000、2001年互聯網泡沫破滅而見了高點。



微軟在1999年高點後，一路跌，暴跌了以後反彈，然後震盪盤整，然後繼續跌，如此，熊了 10多年，一直到2011年才到了最後的底部區域，跌了70%多。從2011年開始底部盤整，一直盤到2013年找到了第二增長曲綫，才開始從2013年至今的大牛市。



第二很典型的例子是中國移動 （00941） 。中國移動2007年見最高點160元，至今還是歷史的高點，跌到2021年初39元。

這個過程中，2008年暴跌，2009年大反彈，然後，從2009年到2018年震盪盤整盤了近10年，是大箱體震盪，跌多了反彈，做俯臥撐。2018年以後進一步下台階，直到如今。

現在的港股互聯網平台，從戰略的角度來說，國內外經營環境仍然不利、基本面下行，但是，從戰術的角度，按照價值股估值，跌多了反彈，這很正常，去年跌那麼多，2022年階段性反彈百分之二、三十很正常，甚至更多。

觀點二：恒指或有15%至20%的技術性小牛市

觀點三：港股有５年甚至更長一段時間的艱難重塑階段

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